Simone Inzaghi: «Não trocaria estes jogadores por quaisquer outros»

Simone Inzaghi, treinador do Inter Milão, mostrou-se muito orgulhoso do seu plantel, apesar da derrota (1-0) com o Manchester City na final da Liga dos Campeões."Felicitei os jogadores, porque foram fantásticos, fizeram um grande jogo. Perdemos uma final que queríamos ganhar a todo o custo, mas têm de estar orgulhosos. Não trocaria estes jogadores por quaisquer outros, e hoje o mundo inteiro viu a razão. Cedemos quase nada perante uma equipa muito forte. Arrependemo-nos de muita coisa, mas temos de ter orgulho", disse o treinador nerazzurro depois da partida."Esta final pode ser o combustível para a próxima temporada. A equipa mostrou que pode jogar a este nível, tivemos oportunidades no final, e merecíamos mais. O futebol é assim, é destas desilusões que se aprende. Ainda estou a pensar como é que é possível que não tenhamos marcado no fim. Merecíamos mais", considerou Inzaghi.