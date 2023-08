Simule o sorteio da fase de grupos da Champions

Definidos todos os apurados para a fase de grupos da Liga dos Campeões , é hora de esperar por aquilo que o sorteio de quinta-feira (17 horas, no Mónaco) ditará. Até lá, aproveite e teste as diferentes possibilidades no que aos adversários dos portugueses diz respeito no simulador acima (pode também aceder aqui , se estiver num dispositivo móvel).Poderá optar por um 'fast draw', que lançará num ápice todas as equipas para as respetivas posições ou poderá optar por ir 'tirando' bolas abaixo até fazer a sua previsão.