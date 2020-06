'Sky Italia' garante que final a oito da Liga dos Campeões será jogada em Lisboa

A 'Sky Italia' avança, esta quinta-feira, que a final a oito equipas da Liga dos Campeões terá lugar em Lisboa, a notícia surge no dia em que o ministro dos desportos turcos, Mehmet Kasapoglu, assegura que a Turquia mantém reunidas as condições para albergar a competição mais prestigiante de clubes da Europa.





Segundo a mesma fonte, a Liga Europa será disputada dentro do mesmo formato, numa final a oito equipas, e que terá lugar na Alemanha, sem qualquer indício sobre qual será a cidade que irá receber a competição. Quanto à Supertaça Europeia, que inicialmente teria lugar no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, a 'Sky Italia' avança agora que será jogada em Budapeste, capital da Hungria.Em Espanha, o 'Sport' avança ainda que o encontro entre Barcelona e Nápoles, a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, será disputada em Lisboa. Recorde-se que o embate entre as duas formações, em San Paolo, terminou empatada (1-1), resultado que permite à formação blaugrana partir com uma ligeira vantagem para este segundo encontro.