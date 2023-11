Sobe para quatro o número de adeptos detidos pelos confrontos antes do Real Sociedad-Benfica

Subiu para quatro o número de adeptos detidos pelos confrontos que se sucederam nas imediações do Estádio Anoeta, antes do início da partida entre a Real Sociedad e Benfica, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.De acordo com a imprensa espanhola, um jovem de 21 anos foi detido junto ao Estádio da Real Sociedad ainda antes do início da partida que ditou o afastamento das águias da competição milionária, considerando a polícia basca que terá estado entre os responsáveis pela desordem entre as claques Diabos Vermelhos e RSF Firm na Praça Armerías. Antes, já três adeptos, com idades entre os 26 e 42 anos, tinham sido detidos pelo mesmo motivo.