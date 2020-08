Sol, água e as 24 horas do dia: PAOK reage ao sorteio da Champions e Benfica responde

O PAOK reagiu com humor ao sorteio da 3.ª eliminatória da Champions, que esta segunda-feira determinou que a equipa grega, treinada por Abel Ferreira, vai defrontar o Benfica.





"O dia tem 24 horas, o sol nasce todas as manhãs, a água ferve a 100 graus e nós jogamos contra o Benfica ou o Ajax em todos os verões", escreveu o clube grego no Twitter.O Benfica respondeu com um gif, em que se pode ver Taraabt como que a dizer "não temos culpa..."Confiratodo o sorteio.