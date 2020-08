Sorteio da 3.ª pré-eliminatória da Champions, em direto: Benfica conhece adversário

- Serão feitos dois dois sorteios: um para dez equipas do Caminho dos Campeões e outro para seis equipas do Caminho das Ligas.





Cabeças-de-sérieGNK Dinamo (Croácia)Young Boys (Suíça)Crvena zvezda (Sérvia)Qarabag (Azerbaijão)Maccabi Tel-Aviv (Israel)Não cabeças-de-sérieMolde (Noruega)Midtjylland (Dinamarca)Ferencváros (Hungria)Omonia (Chipre)Dinamo Brest (Bielorrússia)Cabeças-de-sérieDynamo Kyiv (Ucrânia)*Gent (Bélgica)*Não cabeças-de-sérieRapid Viena (Áustria)PAOK (Grécia)AZ Alkmaar (Holanda)* Entram em prova nesta fase. As restantes equipas vêm da segunda pré-eliminatória.- O confronto direto frente a qualquer um dos possíveis rivais é positivo: as águias venceram os dois encontros realizados perante os holandeses; contra os austríacos obtiveram uma vitória e um empate; e diante dos helénicos venceram quatro dos seis jogos, registando ainda um empate e uma derrota.- Apenas a formação grega tem portugueses, com Abel Ferreira no seu comando e Vieirinha como capitão de equipa.- O Benfica arranca a campanha europeia a 15 ou 16 de setembro, numa eliminatória com um só jogo, diante de um de três possíveis oponentes: AZ Alkmaar, Rapid Viena e PAOK.- Bom dia, seja bem-vindo ao sorteio da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que decorre em Nyon, na Suíça, a partir das 11 horas.