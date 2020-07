Ronaldo pode reencontrar Real Madrid: confira o sorteio da fase final da Liga dos Campeões

Já é conhecido o caminho que as equipas terão de fazer para chegar à final da Liga dos Campeões, que se disputa em Lisboa. De acordo com o sorteio, os jogos dos quartos de final que já estão certos são o RB Leipzig-Atlético Madrid e Atalanta-PSG, sendo que os outros estão ainda dependentes da 2.ª mão dos oitavos de final.





Real Madrid, Manchester City, Juventus, Lyon, Napóles, Barcelona, Chelsea e Bayern Munique são as outras equipas ainda em competição.Confira então como ficou o sorteio.Real Madrid/Manchester City-Juventus/Lyon- Napóles/Barcelona-Chelsea/Bayern MuniqueRB Leipzig/Atlético Madrid-Atalanta/PSG(só a uma mão)- Real Madrid/Manchester City- Juventus/Lyon- Nápoles/Barcelona-Chelsea/Bayern Munique- RB Leipzig-Atlético Madrid- Atalanta-PSG"A UEFA confiou no nosso Governo e na nossa organização. É fantástico para Portugal", afirmou o antigo internacional português Paulo Sousa, convidado especial deste sorteio. O antigo futebolista portugu|es conquistou por duas vezes a Liga dos Campeões, pela Juventus e Borussia Dortmund.Giorgio Marchetti, diretor de competições da UEFA, explica como vai decorrer este sorteio e quais as regras para a fase final da Liga dos Campeões.Pedro Pinto faz uma ronda, através de videoconferência, por todos os representantes dos clubes ainda em prova.Atalanta (Itália); Atlético Madrid (Espanha); RB Leipzig (Alemanha) e Paris Saint-Germain (França) são as equipas já apuradas para os quartos de final.O português Pedro Pinto já deu início ao sorteio da fase final da Liga dos Campeões, que desta vez será também por videoconferênica. A cerimónia começa recordando algumas imagens dos clubes ainda em competição.-----------------O sorteio da fase final da Liga dos Campeões, que se vai disputar em Lisboa, realiza-se esta sexta-feira em Nyon, na Suíça, com quatro equipas ainda por definir.

A pandemia de covid-19 obrigou à interrupção das provas europeias, com a UEFA a decidir organizar uma inédita 'final a oito', com eliminatórias a apenas uma mão, em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto, com a final marcada para o Estádio da Luz.

A partir das 11 horas iniciar-se-á o sorteio dos quartos de final, meias-finais e final da Liga dos Campeões, e, como é habitual nesta fase da competição, não haverá cabeças de série, nem qualquer impedimento de se defrontarem equipas do mesmo país.

Até ao momento, já se apuraram para os quartos de final: Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid - que eliminou o campeão europeu em título, Liverpool - e Paris Saint-Germain.

Com a paragem da competição, ficaram por decidir quatro embates da segunda mão dos oitavos de final: Manchester City-Real Madrid (2-1, na primeira mão), Juventus-Lyon (0-1), Bayern de Munique-Chelsea (3-0) e FC Barcelona-Nápoles (1-1).

Caso estas quatro partidas, agendadas para 7 e 8 de agosto, não se possam realizar nos países para os quais estavam inicialmente marcadas, devido à pandemia de covid-19, serão disputadas em Portugal, mais concretamente nos estádios do Dragão, no Porto, e D. Afonso Henriques, em Guimarães.