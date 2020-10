Sorteio da Liga dos Campeões, em direto: FC Porto conhece adversários

- Seguem-se os vencedores dos prémios Defesa do Ano: Joshua Kimmich (Bayern Munique) e Wendie Renard (Lyon) conquistam o galardão.





- Paris Saint-Germain no Grupo H- Juventus vai para o Grupo G- Zenit fica no grupo F- Sevilha segue para o Grupo E- Liverpool no Grupo Dno Grupo C- Real Madrid segue para o Grupo B- Bayern Munique fica no Grupo A.- Inicia-se a distribuição pelos 8 grupos das equipas inseridas no: Bayern Munique, Sevilha, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit eRecorde-se que há alguns condicionalismos, como equipas do mesmo país a não poderem figurar no mesmo grupo, tal como as equipas russas e ucranians, por razões políticas.- Prémios individuais serão espaçados entre o sorteio dos quatro potes.



- Manuel Neuer (Bayern Munique) e Sarah Bouhaddi (Lyon) são os vencedores do prémio Guarda-redes do Ano.



- Vão agora ser anunciados os primeiros prémios individuais relativos à Liga dos Campeões 2019/2020 masculina e feminina, começando pelos guarda-redes.



- Florent Malouda, antigo internacional francês, é o primeiro convidado do sorteio a subir ao palco. O antigo internacional francês também conquistou a Champions ao lado de Drogba, pelo Chelsea, em 2012.



- Galardão reconhece "feitos notáveis, excelência profissional e qualidades pessoais exemplares" no futebol. O antigo internacional costa-marfinense, agora com 42 anos, criou uma fundação com o seu nome para ajudar crianças desfavorecidas no continente africano, fornecendo assistência educacional e construção de escolas.



- O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, sobe ao palco para atribuir o Prémio Presidente da UEFA 2020 a Didier Drogba, que conquistou a Champions em 2012, pelo Chelsea, e marcou 50 golos em 102 jogos oficiais das provas de clubes da UEFA.



16h - Arranca a cerimónia.



O FC Porto conhece daqui a pouco a sua sorte na fase de grupos da Liga dos Campeões, cujo sorteio está marcado para as 16 horas, em Genebra, na Suíça. Os dragões estão colocados no Pote 1, pelo que não enfrentarão já os campeões nacionais dos principais campeonatos europeus (Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG e Zenit), assim como os vencedores das últimas edições da Champions e da Liga Europa, Bayern Munique (também eles campeões alemães) e Sevilha, respetivamente. Mas outros tubarões estão à espreita no sempre revolto mar da elite europeia...









Logo no Pote 2 sobressaem nomes consagrados na UEFA como Barcelona, Atlético Madrid, Manchester United e Ajax, além de emblemas mais recentes na alta roda europeia mas igualmente poderosos como Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund e Shakhtar Donetsk. E até no Pote 3 há equipas que, se possível, interessará evitar, como são os exemplos de Inter, RB Leipzig, Lazio e Atalanta.



Com a final agendada para Istambul, a Liga dos Campeões vê arrancar a sua fase de grupos já nos dias 20 e 21 deste mês, disputando-se as três primeiras jornadas em semanas consecutivas. Até aos dias 8 e 9 de dezembro ficarão concluídas as seis rondas, seguindo-se os oitavos-de-final, em fevereiro de 2021.

Pote 1

Bayern Munique, Alemanha

Sevilha, Espanha

Real Madrid, Espanha

Liverpool, Inglaterra

Juventus, Itália

Paris Saint-Germain, França

Zenit, Rússia

FC Porto, Portugal

Pote 2

Barcelona, Espanha

Atlético Madrid, Espanha

Manchester City, Inglaterra

Manchester United, Inglaterra

Shakhtar Donetsk, Ucrânia

Borussia Dortmund, Alemanha

Chelsea, Inglaterra

Ajax, Holanda

Pote 3

Dinamo Kiev, Ucrânia

Salzburgo, Áustria

Leipzig, Alemanha

Inter Milão, Itália

Olympiacos, Grécia

Lazio, Itália

Krasnodar, Rússia

Atalanta, Itália

Pote 4

Lokomotiv Moscovo, Rússia

Marselha, França

Club Brugge, Bélgica

Borussia Mönchengladbach, Alemanha

Basaksehir, Turquia

Midtjylland, Dinamarca

Rennes, França

Ferencvaros, Hungria

Calendário

1.ª jornada: 20 e 21 outubro

2.ª jornada: 27 e 28 outubro

3.ª jornada: 3 e 4 novembro

4.ª jornada: 24 e 25 novembro

5.ª jornada: 1 e 2 dezembro

6.ª jornada: 8 e 9 dezembro

Sorteio dos oitavos de final: 14 dezembro

1.ª mão dos oitavos de final: 16, 17, 23 e 24 fevereiro 2021

2.ª mão dos oitavos de final: 9, 10, 16 e 17 março

Sorteio dos quartos de final e meias-finais: 19 março

1.ª mão dos quartos de final: 6 e 7 abril

2.ª mão dos quartos de final: 13 e 14 abril

1.ª mão das meias-finais: 27 e 28 abril

2.ª mão das meias-finais: 4 e 5 maio

Final: 28 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia