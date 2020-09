Sorteio do playoff da Liga dos Campeões, em direto: Benfica atento à ordem de jogos

Caminho das ligas



Krasnodar*-Benfica



Caminho dos campeões



- Olympiacos - Estrela Vermelha/Omonia

- Qarabag/Molde - Dínamo Zagreb ou Ferencváros



11h01 - Começa o sorteio!



Cabeças-de-série:

- Benfica ou PAOK

- Dínam Kiev ou AZ Alkmaar



Não cabeças-de-série:

- Gent ou Rapid Viena

- Krasnodar



Cabeças de série:- Red Bull Salzburgo- Olympiacos- Dínamo Zagreb ou Ferencváros- Slavia PragaNão cabeças-de-série- Young Boys ou Midtjylland- Estrela Vermelha ou Omonia- Qarabag ou Molde- Maccabi Telavive ou Dínamo BrestA partir das 11h00, realiza-se o sorteio do playoff da Liga dos Campeões, com o Benfica atento. Depois de ontem o sorteio ter decretado que as as águias vão defrontar o PAOK de Abel Ferreira na 3.ª pré-eliminatória, hoje as águias ficarão a saber a ordem de jogos com o Krasnodar no playoff caso, obviamente, eliminem os gregos no próximo dia 15. As datas do playoff estão agendadas para 22/23 e 29/30 setembro.