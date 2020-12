Sorteio dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, em direto

- Secretário-Geral Adjunto da UEFA, Giorgio Marchetti, começa por lamentar a notícia da morte de Gerard Houllier, esta segunda-feira aos 73 anos.





- São apresentados alguns dos melhores momentos das 16 equipas apuradas para os oitavos de final da competição.11h - Começa a cerimónia do sorteio, com apresentação do jornalista Pedro Pinto.O FC Porto conhece esta segunda-feira o adversário nos oitavos de final da Liga dos Campeões, num sorteio que decorrerá a partir das 11:00 (hora de Lisboa), em Nyon, na Suíça, e que pode acompanhar em direto por aqui.Os dragões, que terminaram o grupo C em segundo lugar, integram o pote 2 e irão defrontar uma das equipas que venceram as respetivas 'poules'.O adversário dos campeões portugueses sairá de um lote de sete equipas, que integra: Bayern Munique, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus e Paris Saint-Germain, ficando apenas de fora o Manchester City, vencedor do agrupamento C da primeira fase.Bayern MuniqueReal MadridLiverpoolChelseaBorussia DortmundJuventusParis Saint-GermainManchester CityFC PortoAtalantaAtlético MadridBarcelonaBorussia MonchengladbachLazioRB LeipizSevilha