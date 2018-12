FC Porto vai a Roma nos 'oitavos' da Liga dos Campeões e a Juventus de Ronaldo a Madrid

Sorteo de octavos: deseo que nos toque alguno de los favoritos. Ya sabéis que me va el Rock N' Roll Que venga el City, Psg o el Brasil del 70 si hace falta...esto es el Atleti amigos, que empiece fuerte 2019 #RoadToMetropolitano2019 — Paulo Futre (@PauloFutre) 17 de dezembro de 2018

Liverpool-Bayern MuniqueAjax-Real MadridLyon-BarcelonaTottenham-B. DortmundManchester United-PSGAtlético Madrid-JuventusSchalke 04-Manchester City11h10 - Equipas que estiveram no mesmo grupo não podem defrontar-se, assim como clubes do mesmo país. os cabeça de série jogam a 1.ª mão fora ed casa.11h08 - Laura Georges e Luis Garcia são quem vai retirar as bolas.11h06 - O secretário da UEFA Giorgio Marchetti explica os procedimentos do sorteio.11h05 - Fernando Gomes é o representante portista presente no sorteio.11h02 - A cerimónia já começou, com apresentação de Pedro Pinto. Hora de rever alguns dos melhores momentos da prova até aqui.Já falta pouco para FC Porto e as restantes 15 equipas apuradas ficarem a saber com quem vão jogar nos oitavos de final da Liga dos Campeões.Paulo Futre já comentou o sorteio desta segunda-feira, desejando um adversário forte para o Atlético Madrid.







Liga dos Campeões: Quem se apurou para os 'oitavos', quem vai para a Liga Europa e quem fica já pelo caminho



O FC Porto, que vai disputar os oitavos de final da Liga dos Campeões, conhece esta segunda-feira (11 horas) o próximo adversário europeu. Acompanhe o direto aqui!No sorteio de Nyon, na Suíça, os dragões partem como cabeças de série para o sorteio da Champions, depois de terem sido a equipa que somou mais pontos (16) na fase de grupos, vencendo o Grupo D, à frente de Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv Moscovo.Os ingleses do Liverpool, do Tottenham e do Manchester United e os espanhóis do Atlético Madrid são os adversários mais perigosos para os campeões nacionais. Roma, Lyon e Ajax são os outros possíveis adversários O FC Porto jogará a primeira mão na casa do adversário, tal como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Munique, Juventus e Borussia Dortmund, a 12, 13, 19 ou 20 de fevereiro, e a segunda no Dragão, a 5, 6, 12 e 13 de março.