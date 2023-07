Sp. Braga conhece adversário da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões: siga o sorteio em direto

há 1 horas 08:48

Possíveis adversários na 3.ª pré-eliminatória

Os guerreiros são um dos quatro cabeças-de-série do sorteio de hoje e, na 3.ª eliminatória, irão defrontar o Sturm Graz (Áustria), o Backa Topola (Sérvia), o vencedor do Genk (Bélgica)-Servette (Suíça) ou o vencedor do Dnipro (Ucrânia)-Panathinaikos (Grécia).



Todos os clubes envolvidos:



Cabeças-de-série

Rangers FC (SCO)

Sp. Braga (POR)

PSV Eindhoven (NED)

Olympique de Marseille (FRA)



Não cabeças-de-série

Servette FC (SUI) / KRC Genk (BEL)

SK Sturm Graz (AUT)

SC Dnipro-1 (UKR) - Panathinaikos FC (GRE)

FK TSC Backa Topola (SRB)