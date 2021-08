Sparta Praga-Monaco esteve interrompido por alegados insultos racistas

Mais um caso de alegados insultos racistas num jogo de futebol. Desta vez, o caso chega-nos diretamente da República Checa, na partida entre o Sparta Praga-Monaco, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.





De acordo com a imprensa internacional, a partida entre as duas equipas esteve interrompida por alegados insultos dos adeptos da casa a Aurelien Tchouameni, jovem jogador que adiantou os franceses no marcador à passagem do minuto 37. Os jogadores monegascos estiveram a falar com o árbitro da partida e terão ameaçado abandonar o relvado, uma decisão que não chegou a ir para a frente.No final, o Monaco viria a vencer a partida por 2-0, com Kevin Volland (59') a fazer o segundo golo da formação atualmente orientada por Niko Kovac.