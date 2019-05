Suárez não quer repetir "duro golpe" do ano passado: «Muito cuidado com o Liverpool»

O Barcelona venceu em Camp Nou o Livepool, por 3-0, na 1.ª mão das meias finais da Liga dos Campeões mas Luis Suárez recorda que também no ano passado a formação catalã tinha uma vantagem confortável frente à Roma e acabou afastada da competição."Sabemos a dificuldade de jogar num estádio com tanta história, viemos com um bom resultado, mas temos que ter muito respeito para com o Liverpool, teremos que ter muito cuidado", afirmou o avançado uruguaio, lembrando que o ano passado sofreram um "duro golpe", contra a Roma, cenário que não quer ver repetir-se."É preciso ter cuidado, o Liverpool está a jogar em casa, com o apoio dos seus adeptos. Num segundo podem marcar um golo e tudo pode mudar", afirmou o jogador que vestiu a camisola do Liverpool entre 2010 e 2014."É preciso estar atento, não cometer faltas desnecessárias, perdas de bolas", avisa Suárez, puxando também dos galões do Barcelona: "Mas também temos as nossas armas e por isso estamos nas meias finais."