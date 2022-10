Surreal: jogo do At. Madrid-Bayer Leverkusen já tinha acabado e árbitro assinalou penálti

O duelo entre Atlético Madrid e Bayer Leverkusen terminou com um momento surreal. O árbitro francês Clément Turpin já tinha apitado para o final do encontro, mas recebeu de pronto uma indicação do VAR da partida sobre a possibilidade de um penálti na área do Bayer Leverkusen na sequência do pontapé de canto que encerrou o encontro. Depois de analisado o lance, o árbitro francês retomou o encontro para grande contestação e admiração nas bancadas do Wanda. Chamado a converter o penálti que poderia retirar ao FC Porto o apuramento para os oitavos de final da Champions já esta noite, Ferreira Carrasco permitu que Hradecky brilhasse com uma defesa espetacular e, na sequência, Saul Níguez acertou na trave da baliza.