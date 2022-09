Susto em Madrid: Otávio saiu de maca com colar cervical

Um lance entre Otávio e Hermoso, à entrada do último quarto de hora do Atlético Madrid-FC Porto, acabou por deixar o internacional português muito mal tratado no relvado, tendo sido inclusive necessária a entrada da equipa médica. O médio dos dragões sofreu uma entrada com o joelho nas costas e acabou por ficar estendido no tapete verde, tendo posteriormente abandonado o relvado em cima de uma maca e com um colar cervical colocado sob o olhar apreensivo dos elementos do banco de suplentes do FC Porto e dos adeptos portistas presentes nas bancadas do Metropolitano.