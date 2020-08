Szczesny: «Cristiano Ronaldo está pronto a fazer outro milagre»

O guarda-redes da Juventus, Wojciech Szczesny, acredita que a 'Vecchia Signora' vai dar a volta à eliminatória frente ao Lyon na Liga dos Campeões e para isso conta com Cristiano Ronaldo.





"Vamos pensar no jogo contra o Lyon - na 1.ª mão venceram os franceses por 1-0 -, queremos repetir a reviravolta contra o Atlético Madrid no ano passado, podemos fazê-lo novamente. O ambiente é semelhante. E ninguém duvida que Cristiano Ronaldo possa fazer novamente um hat trick. Ele está pronto para fazer outro milagre. Nestes jogos decisivos costuma fazer a diferença", afirmou o guardião polaco, considerado o melhor guarda-redes da temporada em Itália "A Liga dos Campeões é um dos objetivos importantes da temporada e encontrar as motivações não é difícil, estamos todos focados. O Lyon parece fisicamente apto e certamente também estão prontos para lutar, vamos ver quem chegará aos quartos de final", referiu Szczesny.A Juventus defronta o Lyon, esta sexta-feira, às 20 horas, na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.