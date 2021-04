Taremi: «Não tivemos a sorte que necessitávamos»

Mehdi Taremi não entrou nas opções iniciais de Sérgio Conceição para o segundo duelo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões frente ao Chelsea. Lançado apenas na segunda parte (aos 63 minutos, para substituir Grujic), o avançado iraniano foi a tempo de marcar um golaço - bem idêntico àquele que Cristiano Ronaldo diz ser o melhor da sua carreira -, mas não de evitar a eliminação do FC Porto na prova milionária, apesar do triunfo diante do Chelsea, por 1-0.





"Foi um bom jogo da nossa parte, mas infelizmente só marcámos um golo. Quando começou a Champions, acreditámos que podíamos ir longe nesta competição, mas não tivemos a sorte que necessitávamos e acabámos eliminados. Vamos pensar nos próximos jogos, não sabemos o que vai acontecer, mas acreditamos", apontou o iraniano, em declarações à Eleven Sports no final da partida."Obrigado. Fizemos mais um grande jogo, mas não foi suficiente para seguir para a próxima fase, mas provamos que temos uma equipa com grande qualidade. O futebol é assim, vamos ver o que nos reserva o futuro. Para mim, foi uma grande experiência. Uma grande oportunidade na carreira jogar esta Champions League. Ficaria muito mais satisfeito se conseguíssemos seguir para próxima ronda, o meu golo foi bonito, mas não chegou. Faz parte do futebol", afirmou o avançado iraniano, agora em declarações à TVI.