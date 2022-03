Ten Hag: «Foi um jogo de sentido único. O Benfica teve de correr atrás e não conseguia atacar...»

Erik Ten Hag era o rosto da desilusão que reinava no seio do grupo do Ajax após o desaire diante do Benfica e eliminação da Liga dos Campeões "Foi um jogo de sentido único. Dominámos, criámos chances, fomos bons na posse, o Benfica teve de correr atrás e não conseguia atacar. Mas em dois jogos concedemos dois golos de bola parada... Foi sorte, mas foi assim que eles ganharam. Temos de lhes dar os parabéns, mas é irritante perder quando estás do lado do Ajax", começou por assumir, à ELEVEN.Questionado sobre o golo sofrido de bola parada, tal como sucedera na primeira mão, o técnico holandês fala em azar. "Sabíamos que o Benfica era forte nas bolas paradas, mas em Lisboa um jogador escorrega, aqui há uma falha de comunicação e um erro entre dois jogadores. É azar mas temos de viver com isso".A fechar, Ten Hag assume algum desencanto por, no seu entender, a melhor equipa não ter ganho. "Acho que na Champions tudo tem de estar do teu lado. Detalhes decidem jogos. Hoje, tal como em Lisboa, não esteve do nosso lado. Jogámos bem, não posso culpar ninguém. Jogámos como equipa, fomos ofensivos, não sofremos qualquer ataque do Benfica e esperávamos ganhar. Mas no futebol nem sempre a melhor equipa ganha", lamentou.