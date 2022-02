Ten Hag insatisfeito com empate: «O segundo golo que sofremos foi completamente desnecessário»

Erik ten Hag mostrou-se desapontado após o Ajax não ter segurado a vantagem diante do Benfica e ter empatado (2-2) na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões."Tenho um sentimento misto sobre o jogo. É um bom resultado, mas, por outro lado, deixamos escapar a vantagem. Tivemos duas ou três boas oportunidades que não convertemos. Álvarez, Gravenberch e Antony poderiam ter marcado. E depois sofremos num contra-ataque. O segundo golo que sofremos foi completamente desnecessário", frisou o técnico do conjunto holandês após o encontro na Luz.Opinião idêntica mostrou Dusan Tadic, capitão do Ajax e que hoje apontou o primeiro golo do encontro."Não estou feliz. Todos os golos são importantes, foi bom termos marcado dois, mas na segunda parte devíamos ter criado mais e com mais qualidade. O Benfica é sempre difícil de defrontar, principalmente no seu estádio. Vamos ter o estádio cheio em Amesterdão e sabemos como ganhar", vincou.