Ten Hag: «O futebol português não favorece os holandeses, mas provámos o contrário»

Erik Ten Hag fez a antevisão ao embate com o Benfica a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O treinador do Ajax aproveitou para recordar o passado com as formações portuguesas: em 2018 com o Benfica e já esta temporada diante do Sporting."Regra geral, o futebol português não favorece as equipas holandesas, mas provámos o contrário, primeiro frente ao Benfica e esta época ao Sporting", reiterou o técnico dos neerlandeses, de 51 anos, que findou a fase de grupos em primeiro lugar, à frente dos leões de Rúben Amorim após vencer os dois jogos (5-1 e 4-2).Ten Hag já era técnico do Ajax quando mediu forças com os encarnados em 2018/19, numa altura em que a equipa da Luz era orientada por Rui Vitória. A formação de Amesterdão venceu, então, em casa (1-0) e empatou na Luz (1-1), ajudando a garantir o apuramento para os 'oitavos'."Este é mais um sorteio muito bonito. É claro que os conhecemos bem de há dois anos. Foi muito perto na época. Lembro-me bem desses encontros. Foi uma verdadeira luta e lá conseguimos empatar com um golo do Dusan Tadic", reiterou, mostrando-se conhecedor do plantel das águias, em especial de Jan Vertonghen."É um antigo jogador do Ajax, mas vai querer jogar contra nós. Fez amigos aqui, incluindo o Daley Blind, mas uma vez em campo é ganhar ou perder. O mais importante é a mentalidade que temos. A nossa boa fase de grupos não é uma garantia. Temos confiança em nós próprios, mas recomeçamos do zero. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para passar à próxima eliminatória", frisou o técnico do líder do campeonato holandês.