Thiago Alcântara e a conquista da Champions: «Sou o homem mais feliz do mundo»

Thiago Alcântara foi uma das figuras do Bayern Munique na final-8 da Liga dos Campeões em Portugal e, após o triunfo deste domingo diante do PSG, que valeu o 6.º título da Champions aos bávaros, o médio internacional espanhol disse sentir-se "o homem mais feliz do mundo".



"Ter oportunidade de jogar esta final, ganhá-la e fazer parte disto é maravilhoso", afirmou o jogador em declarações à Eleven Sports, destacando o grande desempenho coletivo dos bávaros nos 3 jogos disputados e o tratamento de excelência que a comitiva recebeu na capital portuguesa.



"Fizemos um trabalho formidável. [Final 8] foi uma organização foi maravilhosa. Fomos muito bem cuidados e ao mesmo tempo somos campeões. Este formato foi maravilhoso para nós, mas qualquer formato será bem-vindo porque é a Champions League", justificou o jogador de 29 anos, que tem apenas mais um ano de contrato com o Bayern e tem sido associado ao Liverpool.