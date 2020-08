Thiago Alcântara só pensa na final maravilhosa

Thiago Alcântara não abriu o jogo sobre a possibilidade de a final da Liga dos Campeões marcar a despedida do Bayern, até porque, ficando ou saindo, o objetivo é só um: "Numa final não há favoritos, perde-se ou ganha-se. Nós queremos ganhar. Vamos ter uma final maravilhosa pela frente e só penso nisso."

Sobre o jogo, o internacional espanhol sublinhou a "grande exibição" da equipa, mas lembrou que o Lyon até podia ter marcado nos primeiros minutos. "Reagimos bem! Estamos em forma e isso dá confiança."

Philippe Coutinho também falou no final e garantiu que ainda não conversou com Neymar, com quem partilha balneário no escrete: "Só sei que cada um vai dar o melhor pela equipa que defende."

Recorde de CR7 ameaçado

O recorde de golos numa edição da Liga dos Campeões, que pertence a Cristiano Ronaldo, está sob ameaça. Lewandowski chegou aos 15 na Champions 2019/20 e está a apenas dois de CR7, que fixou esse mesmo recorde nos 17 em 2013/14, pelo Real Madrid. Curiosamente, Ronaldo estabeleceu esse registo na final com o Atlético Madrid, no Estádio da Luz, onde o avançado do Bayern vai tentar, pelo menos, igualar o craque da Juventus.