Thiago: «Se marcássemos tudo o que criamos o futebol não seria tão bonito»

Thiago Alcântara foi considerado o homem do jogo pela UEFA e esteve perto de marcar na primeira parte, com um remate à barra. O internacional espanhol enalteceu o bom resultado alcançado pelo Liverpool."Temos de encarar este jogo como ele é, uma meia-final da Liga dos Campeões. É um resultado muito positivo e sem deixarmos de ser nós próprios. Vai dar-nos confiança", frisou à BBC, dando conta da superioridade do Liverpool ante o Villarreal (2-0)."Acho que não foi só na segunda parte [que dominámos]. Criámos ocasiões desde o início da partida. É o futebol, se marcássemos tudo o que criamos este desporto não seria tão bonito", concluiu o médio.A eliminatória não está decidida e Thiago anteviu uma segunda mão complicada. "Vai ser difícil lá, eu conheço o estádio do meu tempo no Barcelona, mas não temos tempo para pensar no jogo lá e temos já que pensar no nosso jogo no fim de semana", atirou.