Thomas Müller: «Amo jogar no Estádio da Luz»

A um dia da final da Liga dos Campeões, Thomas Müller fez uma espécie de declaração de amor ao palco que receberá a decisão diante do Paris SG. À Eleven Sports, o avançado do Bayern Munique assumiu que jogar sem público retira algum brilho ao momento, mas admite amar jogar no Estádio da Luz.





"Amo o Estádio da Luz. Apesar de este não ser o verdadeiro estádio sem os nossos fãs ou os do Benficaeu amo jogar aqui", disse o dianteiro alemão, autor de dois golos na goleada ao Barcelona por 8-2 (num jogo disputado precisamente na Luz), citado pelo jornalista Pedro Filipe Maia, da Eleven Sports.