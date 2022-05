Tiago Brandão Rodrigues vai liderar inquérito sobre os incidentes na final da Champions

O português Tiago Brandão Rodrigues, que entre 2017 e 2022 foi Ministro da Educação do governo de António Costa, vai liderar a equipa que elaborará um inquérito aos incidentes ocorridos no último sábado em Paris, aquando da final da Liga dos Campeões. Segundo a UEFA, o inquérito terá como objetivo analisar todos os aspetos daquela noite, desde a capacidade de tomar decisões, as responsabilidades e ainda o comportamento de todos os envolvidos.Ainda de acordo com o organismo que rege o futebol europeu, de forma a garantida o estatuto independente neste processo, Tiago Brandão Rodrigues irá trabalhar 'pro bono'. A UEFA não adianta uma data limite para a apresentação dos resultados, referindo apenas que serão tornados públicos assim que tudo estiver reunido e que, depois disso, serão tomadas decisões relativamente aos passos seguintes.