Tomori: «Seria bom uma meia-final com o Inter, mas o Benfica também é uma equipa forte»

Tomori, médio que cumpriu os 180 minutos da eliminatória com o Nápoles atuando como defesa-central, assumiu estar fisicamente esgotado no final da partida disputada esta terça-feira no Estádio Diego Armando Maradona.

Em declarações à 'BT Sport', o internacional inglês de 25 anos revelou que, agora que a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões está assegurada, vai assistir tranquilamente ao duelo de amanhã (20 horas) entre Inter Milão e Benfica. "Da maneira que eu estou a sentir-me neste momento, posso dizer que vou assistir ao jogo no meu sofá, com as pernas esticadas porque estou mesmo cansado. Estou tão feliz por estarmos nas meias-finais. Agora estamos relaxados", começou por dizer, antes de revelar qual adversário preferia na próxima fase da prova: "Claro que seria bom disputar uma meia-final com o Inter, mas o Benfica também é uma equipa forte."