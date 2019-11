Tottenham marcou e Mourinho agradeceu ao... apanha-bolas

O Tottenham esteve em apuros diante do Olympiacos, já que chegou a estar a perder por 2-0, mas uma reviravolta estrondosa permitiu aos spurs levarem de vencidos os gregos por 4-2. Ora, no golo do empate, marcado por Harry Kane, José Mourinho reconheceu o mérito não apenas à sua equipa, mas também ao apanha-bolas do seu lado, que de forma muito rápida colocou o esférico em Lucas Moura, que em seguida assistiu para Harry Kane.





Jose Mourinho’nun oyunu hizli baslatan top toplayici çocukla gol sevinci pic.twitter.com/iGuTfTtyWZ — Bahistatistik (@bahisistatistik) November 26, 2019