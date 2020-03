Treinador da Atalanta dedica vitória aos adeptos e promete: «Vamos ter uma grande festa»

Gian Piero Gasperini dedicou o triunfo da Atalanta em Valência aos adeptos do clube que não puderam viajar para Espanha nem festejar nas ruas de Bérgamo devido à situação de quarentena imposta em Itália por causa do coronavírus.





A equipa italiana confirmou o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões no Mestalla em partida que decorreu à porta fechada como medida de prevenção para tentar travar a epidemia, depois de ter vencido por 4-1 no duelo da primeira mão, em Itália."Estamos muito felizes por aquilo que este resultado representa para um território que está a sofrer tanto. Sabemos que muitas pessoas nos seguiram em casa e não podem sair para comemorar. Mas vamos ter tempo para o fazer em junho, no final do campeonato. Vamos ter uma grande festa para celebrar estas vitórias e também este perigo [coronavírus] que vamos derrotar", afirmou Gasperini após o jogo em Valencia.