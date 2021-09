Treinador do Ajax fala numa "noite brilhante" e elogia adeptos do Sporting: «Fantásticos»

Erik Ten Hag disse que a goleada do Ajax ao Sporting, por 5-1, foi uma "noite especial e brilhante". Na conferência de imprensa, o treinador dos holandeses elogiou ainda Haller, autor de quatro golos em Alvalade. E deixou elogios aos adeptos sportinguistas.





"Foi uma noite muito especial, brilhante e fantástico. Quando se ganha 5-1 na Champions é óbvio que desfrutar. Jogámos de forma excelente, no entanto, houve momentos menos bons e também temos de ser críticos. Às vezes, com jogadores pouco experientes, tudo pode acontecer. A nossa primeira parte foi boa, mas, depois, começou a faltar alguma força e isso é algo que temos de trabalhar.""Não posso dizer que teria esta capacidade para fazer quatro golos, porque isto é histórico – nem me lembro de algo parecido. Mostra a qualidade que tem como avançado, as suas facetas, o físico, o posicionamento, a capacidade mental. Titular absoluto? Não quer dizer que seja sempre titular, porque há momentos em que os jogadores não estão tão bem.""Ele sabe lidar com tudo, tem uma personalidade fantástica, tem os seus objetivos e sabe como atingi-los. O que conseguiu é incrível, mas mostra o que tem dentro de si.""Também merece um 9,5. Jogou muito bem do lado direito, mas podia ter-se envolvido melhor na defesa: colaborar melhor, participar mais – pode e tem de melhorar. O Brasil tem imensa escolha de jogadores, o Antony provou que tem potencial para fazer parte dessas escolhas, mas passo a passo vai ficar mais perto dessa escolha. Hoje ajudou. Ajuda-o na maturidade.""Podia ter ficado 2-3, podia ter sido validado e temos de perceber, nesses momentos, que o jogo podia ter mudado. Mas o nosso plano foi bem executado e este resultado dá-nos combustível! Sabíamos que as equipas portuguesas são difíceis, mas penso que nos portámos muito bem.""Gostei de ver o público do Sporting, que tentou motivar a equipa até ao final. Foi fantástico."