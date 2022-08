Treinador do Club Brugge fala em grupo partilhado com o FC Porto "equilibrado"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico do Club Brugge, Carl Hoefkens, afirmou esta quinta-feira que o Grupo B da Liga dos Campeões, que inclui o FC Porto, vai ser "equilibrado" e mostrou-se certo que "todas as equipas vão dar o seu melhor".



"É um desafio fantástico para os jogadores, para poderem estar e jogarem aos mais alto nível. Acho que vai ser um grupo equilibrado em que todas as equipas vão dar o seu melhor. Cabe a nós sermos competitivos e de fazer o nosso melhor para poder lutar pelo apuramento", afirmou Carl Hoefkens, de 43 anos, em declarações divulgadas pelo emblema belga.

O FC Porto vai defrontar Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge no Grupo B da Champions, ditou o sorteio realizado em Istambul, na Turquia.

Para o experiente guarda-redes Simon Mignolet, o Brugge pode vencer qualquer das equipas no agrupamento, embora sejam "todos adversários muito duros e de grande qualidade". "Qualquer um pode ganhar a qualquer um. O grupo vai ser decidido nos detalhes. Sabemos que vai ser difícil, vai ser um grande desafio, mas estamos nisto com espírito de luta e com o objetivo de seguir em frente", disse o guardião internacional belga, de 34 anos.

A fase de grupos realiza-se em 06 e 07 de setembro (primeira jornada), 13 e 14 de setembro (segunda), 04 e 05 de outubro (terceira), 11 e 12 de outubro (quarta), 25 e 26 de outubro (quinta) e 01 e 02 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul.