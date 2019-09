Treinador do Dínamo Zagreb inspira-se no Benfica para derrotar a Atalanta

Esta quarta-feira, a partir das 20 horas, o Dínamo Zagreb vai enfrentar a Atalanta, a grande sensação da temporada passada na Serie A, num duelo do Grupo C da Liga dos Campeões no qual os croatas esperam começar bem... e com uma surpresa. Para tal, Nenad Bjelica assume que a receita certa será seguir aquilo que foi feito na temporada passada, quando na Liga Europa os croatas travaram o Benfica (na altura venceram por 1-0 em casa e depois foram afastados na Luz, no prolongamento)."Tal como o Benfica, a Atalanta joga um futebol muito ofensivo e repleto de talento, com rapidez e com jogadores baixos. Fomos capazes de travar o Benfica e um jogador que de momento vale 125 milhões de euros como o João Félix, por isso podemos fazê-lo de novo", declarou o técnico dos croatas esta terça-feira em conferência de imprensa.