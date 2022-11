Treinador do Maccabi avisa Benfica: «Se precisarmos da vitória vamos com tudo»

Para o encontro com o Benfica, Bakhar ainda não sabe se pode contar com Batubinsika. O antigo defesa do Famalicão lesionou-se no último jogo, para o campeonato, esteve no treino realizado no palco do encontro com os encarnados, mas ainda apresentou queixas.



Entretanto, o avançado Nikita Rukavica também esteve presente na conferência de imprensa. "Claro que eu gostaria de jogar em todos os jogos e sempre dou tudo de mim no jogo, mas o importante é a equipa, não eu. Jogar aqui é incrível. É um dos meus maiores sonhos, e realizei muitos deles. Estar com o Maccabi Haifa, que considero uma casa, é muito especial."

À procura de um feito ímpar para o futebol israelita, que é terminar a fase de grupos em terceiro lugar, por forma a transitar para a Liga Europa, o treinador do Maccabi Haifa quer travar o Benfica na quarta-feira. Barak Bakhar espera que não haja duas sem três, lembrando que as águias perderam os dois jogos realizados em solo israelita."Espero que a sequência do Benfica em Israel continue e não ganhe aqui novamente. O fator casa aqui é muito significativo. Em geral, vemos diferenças quando jogamos no estrangeiro e no [estádio] Sammy Ofer. Embora o Benfica seja um dos melhores clubes na Europa hoje, esperamos que Sammy Ofer faça a diferença", atirou na conferência de imprensa de antevisão do jogo.O treinador, de 43 anos, deixou o aviso: "Temos um plano de jogo e vamos olhar para o jogo consoante estiver a decorrer. Se parecer que um empate será suficiente, correremos menos riscos; se evoluir, caso precisemos de uma vitória, vamos com tudo." Recorde-se que para se qualificar em 3.º lugar no grupo, o Maccabi Haifa poderá precisar de apenas um empate frente às águias caso a Juventus perca no embate contra o PSG.Determinado em fechar a fase de grupos da melhor forma, Barak Bakhar lembrou o bom momento dos encarnados. "A qualquer momento o Benfica pode criar situações de golo, como vimos em Portugal. Ainda não perdeu um único jogo, está em forma e com confiança e isso só nos deixará muito mais alertas."Ainda assim, o técnico reforçou: "Com o ambiente e os jogadores que temos, tudo é possível. Temos de estar focados. O público dar-nos-á coragem. Vamos unir-nos para fazer uma surpresa e nos classificar em terceiro lugar em casa, esse é o objetivo."