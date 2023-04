Treinador do Milan após garantir passagem às 'meias': «Recordo-me muito bem do jogo do Rio Ave»

Rio Ave e AC Milan mediram forças em outubro de 2020 sendo que os portugueses estiveram prestes a eliminar os italianos no playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa, há duas temporadas. Nos penáltis (8-9), os milaneses levaram a melhor, um momento que Stefano Pioli não escondeu após garantiu a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões, esta terça-feira, em Nápoles."Recordo-me muito bem do jogo com o Rio Ave. Foi aí que tudo começou. A partir desse jogo que treino um grupo com um coração enorme", deu conta o técnico milanês em declarações à Sport Mediaset.Sobre a eliminatória e, em particular, o encontro de hoje, Pioli não escondeu que a vantagem trazida de casa foi um trunfo."O 1-0 da primeira mão ajudou-nos. Optámos por não dar profundidade ao Osimhen, talvez devêssemos tê-lo feito melhor na segunda parte, mas tudo bem. Se tivesse de usar um termo para os meus jogadores, diria sacrifício. Tínhamos confiança em cada um dos companheiros de equipa e na nossa forma de jogar. Estamos felizes pelos adeptos que sempre nos apoiaram. É uma honra ter adeptos como eles", evidenciou o ainda campeão italiano em título.