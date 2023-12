Treinador do Nápoles deixa aviso: «Não podemos subestimar o Sp. Braga»

Nápoles e Sp. Braga disputam, esta terça-feira, a última vaga do grupo C que dá acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Os italianos entrarão em campo com uma vantagem de três pontos e com uma margem interessante para seguirem em frente, já teriam de perder por uma diferença de dois golos para caírem para a Liga Europa. Ainda assim, Walter Mazzarri, treinador dos napolitanos, não quer desconcentrações."É fundamental passar. Não podemos subestimar o Sp. Braga. Nos primeiros jogos, mostrámos que conseguimos jogar o nosso futebol, mas devemos encontrar o equilíbrio que tivemos no ano passado. Não podemos permitir tantos contra-ataques. Quero uma equipa mais cuidadosa e compacta defensivamente, espero mais solidez no nosso jogo. Não quero mais derrapagens", referiu o técnico.