Treinador do Salzburgo elogia Benfica: «Já vimos o que são capazes de fazer na Champions»

O treinador do RB Salzburgo deixou rasgados elogios ao Benfica na sequência do resultado do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que colocará no caminho dos austráicos o clube da Luz e ainda o Inter Milão e Real Sociedad."Com o Benfica e o Inter vamos jogar contra duas equipas que foram longe na última temporada. O Benfica deixou uma boa imagem e, claro, tem como treinador o Roger Schmidt, que conseguiu feitos fantásticos aqui no Salzburgo. Já passou algum tempo, mas desenvolveu o seu estilo em várias equipas. O Benfica será um adversário entusiasmante, já vimos o que são capazes de fazer na Champions", elogiou Gerhard Struber.