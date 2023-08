Treinador do Shakhtar assume favoritismo de FC Porto e Barcelona

O FC Porto e o Barcelona têm favoritismo sobre Shakhtar Donetsk e Antuérpia no Grupo H da Liga dos Campeões, reconheceu o treinador holandês Patrick van Leeuwen, recém-chegado ao comando dos ucranianos.

"Temos de buscar as nossas chances. Barcelona e FC Porto são, provavelmente, os dois favoritos do grupo. Por isso, os nossos jogadores vão precisar de imensa força e de concentração para se prepararem. O Antuérpia é estreante na Liga dos Campeões e de certeza que também vai querer demonstrar as qualidades que apresenta, tal como nós", frisou o técnico, em declarações reproduzidas pelo site oficial dos mineiros.

Impedido de disputar jogos de provas europeias no seu próprio país, devido à invasão da Rússia à Ucrânia, o Shakhtar Donetsk vai jogar esta época na condição de visitado em Hamburgo, na Alemanha, após ter evoluído em 2022/23 em Varsóvia, capital da Polónia. "Iremos lutar em cada jogo e em todas as oportunidades que tivermos para que o nosso clube continue a ter um bom desempenho a nível internacional, para que estes jogadores se desenvolvam e para que possamos continuar a competir na Europa", afiançou Patrick van Leeuwen, que tinha sido coordenador e diretor da academia do campeão ucraniano entre 2006 e 2013 e foi designado neste verão como substituto do croata Igor Jovicevic.

O FC Porto, vencedor em 1986/87 e 2003/04, vai iniciar a sua 27.ª presença na Liga dos Campeões, e quarta consecutiva, em 19 ou 20 de setembro, sendo que as seis jornadas da primeira fase da 69.ª edição da competição serão jogadas até 12 e 13 de dezembro, enquanto a final decorre em 01 de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.