Treinador do Shakhtar elogia FC Porto e atira: «Tenho lá amigos que vou gostar de rever»

Quis o destino que Hamburgo vá ser a cidade em que Patrick van Leeuwen e Luís Gonçalves se vão reencontrar, depois de terem trabalhado juntos no Shakhtar Donetsk antes do atual administrador da SAD do FC Porto ter rumado ao Dragão, em 2016. Na altura, Luís Gonçalves era coordenador de scouting nos ucranianos e o agora treinador era o responsável pela academia dos mineiros."Olhámos com muita atenção para todos os nossos adversários europeus. O FC Porto foi um dos que prestei mais atenção, porque tem ideias iguais às minhas no que diz respeito ao desenvolvimento dos jovens e em dar-lhes oportunidades na equipa principal. Também tenho amigos que já trabalharam no clube e outros que ainda trabalham. Vou gostar de os rever e é por isso que o FC Porto é um clube que faço questão de acompanhar de perto", referiu Patrick van Leeuwen, que olha com entusiasmo para o facto do jogo se realizar em Hamburgo."O clube decidiu jogar aqui. Desta vez, jogar em Varsóvia era menos interessante. Há muito interesse por jogos internacionais aqui em Hamburgo e há muitos ucranianos nas redondezas. A venda de bilhetes diz que foi uma boa decisão e estamos contentes com a mudança", frisou o treinador holandês, abordando ainda a difícil realidade que se vive atualmente no futebol ucraniano: "É a segunda experiência na Ucrânia para mim, já fui diretor da academia do Shakhtar e no ano passado regressei para treinar outro clube. Hoje em dia é muito mais difícil pensar em futebol, viajar de cidade para cidade. Ainda assim, os clubes que participam na Liga fazem o melhor que podem para oferecer futebol ao povo ucraniano."