Treinadores portugueses procuram selar passagem à 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O Olimpija Ljubljana, de João Henriques, e o Hesperange, de Carlos Fangueiro, arrancaram boas exibições na 1ª mão, mas os resultados acabaram por deixar tudo em aberto na luta pelo apuramento para a 2ª pré-eliminatória da Champions. Os eslovenos visitam hoje o Valmiera, da Letónia, com a vantagem de um golo (2-1) e a equipa onde alinham também Jorge Silva, David Sualehe e Rui Pedro é favorita. "Estamos bem preparados e podemos ganhar e apurar-nos", afirmou ontem Jorge Silva. O mesmo se pode dizer do campeão luxemburguês, principalmente depois do empate (1-1) arrancado no terreno do Slovan Bratislava.





Com Diogo Queirós no banco e Fábio Vianna de fora, o Farul Constanta não conseguiu segurar a vantagem da 1ª mão na visita ao Sheriff. Sob arbitragem do português Miguel Nogueira – em estreia nas competições europeias –, os campeões romenos perderam por 3-0, mas só após prolongamento. Amine Talal (45’+1) empatou a eliminatória, antes de Ngom Mbekeli (99’) e Ademo (105’+1) garantirem o apuramento dos moldavos. A equipa orientada Gheorghe Hagi segue, assim, para a Liga Europa.