Três 'grandes' com encaixe inicial superior a 100 milhões de euros na Liga dos Campeões

O campeão nacional FC Porto, o Sporting e o Benfica já asseguraram em conjunto 106,144 milhões de euros pela participação na fase de grupos da edição 2022/23 da Liga dos Campeões, que arranca na terça-feira.

Se os dragões receberam 39,517 M€ da UEFA por serem um dos 32 finalistas da maior prova europeia de clubes, as águias, que já bateram os dinamarqueses do Midtjylland e os ucranianos do Dinamo Kiev nas pré-eliminatórias, somam 38,48 e os leões 28,147.

Além da verba fixa de 15,64 M€ como prémio de presença, os três 'grandes' vão ainda extrair receitas variáveis, desde a prestação nas fases seguintes da competição até ao montante associado a direitos televisivos, além do lugar no ranking europeu a 10 anos.

Entre os participantes da edição de 2022/23, o FC Porto é 12º classificado na tabela da UEFA, pelo que tem direito a 23,877 M€ (21 vezes o valor unitário de 1,137), o Benfica, enquanto 13º, a 22,74 (20 vezes 1,137) e o Sporting, 22º, a 12,507 (11 vezes 1,137).

No topo da tabela está o campeão espanhol e europeu Real Madrid, recordista de êxitos da prova (14), com 52,024 M€, enquanto o campeão israelita Maccabi Haifa, de regresso à fase de grupos da Champions 13 anos depois, é o lanterna-vermelha, com 16,777.

Atrás dos merengues, completam o top-10 Bayern Munique, FC Barcelona, Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid, PSG, Manchester City, Liverpool e Sevilha, com o Borussia Dortmund a ser 11º colocado, à frente do FC Porto.

Uma vitória na fase de grupos vale 2,8 M€ e cada empate está cotado em 930 mil euros, sendo que os dois primeiros classificados de cada uma das oito poules recebem uma prenda de 9,6 M€ por atingirem a primeira fase a eliminar da prova, os oitavos de final.

Com valores idênticos a 2021/22, a chegada aos quartos de final vale 10,6 M€, a ida às meias finais 12,5 e a presença na final mais 15,5, havendo ainda 4,5 destinados ao campeão.

Os 32 clubes participantes na próxima edição da Liga dos Campeões têm, assim, ao seu alcance, além da verba que já garantiram, um máximo de 69,5 M€, montante que seria alcançado pelo vencedor da prova, com triunfos nos seis encontros da fase de grupos.

A UEFA distribuirá também 300,3 M€ de market pool, associado aos direitos televisivos, em função do valor proporcional dos países e dos respetivos clubes participantes, que arrecadam metade pela prestação no campeonato doméstico em 2021/22 e a verba remanescente consoante a quantidade de jogos realizados esta época na Champions.

O FC Porto, como campeão em título, tem direito a receber 45% da quota destinada a Portugal, o Sporting, vice-campeão, a 35%, e o Benfica, terceiro classificado, a 20%.

As seis jornadas da fase de grupos da 68ª edição da Liga dos Campeões serão jogadas excecionalmente a partir de terça e quarta-feira e até 01 e 02 de novembro, por causa da fase final do Mundial'2022, que decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Qatar.

A final da prova está agendada para 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, destino original dos confrontos decisivos de 2020 e 2021, que foram transferidos para Lisboa e Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.