Tuchel: «Estamos na final mas queremos vencer. É o meu primeiro grande jogo»

Thomas Tuchel era um treinador muito feliz após a vitória por 3-0 sobre o Leipzig, que coloca os franceses pela primeira vez na final da Liga dos Campeões.





"É incrível, mas estamos aqui para jogar a final e vencer. A equipa mostrou qualidade, fome, determinação, uma boa mistura. Foi merecido. Satisfeito? Eu estava nervoso. Senti a pressão antes do jogo, não foi fácil, mas tenho jogadores que estão acostumados a jogar com essa pressão, eles gostam. O futebol dura 90 minutos e nunca fiquei relaxado, nem no segundo golo", disse, no final do encontro.O técnico alemão quer vencer a final, seja com quem for. Vai desfrutar de ver o Bayern-Lyon já sabendo que vai estar no jogo decisivo."Bayern ou Lyon? Vou gostar de assistir a esse jogo. É uma grande recompensa para mim, para os jogadores e a equipa. E é futebol, o Bayern é favorito, mas é difícil contra o Lyon. Vamos ver. Domingo será o maior desafio da minha carreira. O meu primeiro grande jogo", sublinhou.