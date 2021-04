Tuchel: «Uma luta complicada. Pouco agradável de ver pela TV mas intensa em campo»

Thomas Tüchel considerou o duelo entre Chelsea e FC Porto "uma batalha que deu prazer assistir" e apontou que, apesar da derrota que acabou por qualificar os londrinos para as meias finais da Liga dos Campeões, os blues mereciam terminar a eliminatória sem nenhum golo sofrido.





"Foi uma luta difícil, talvez não muito agradável de ver pela TV mas no campo muito intenso. Foi complicado escapar à pressão do FC Porto. O FC Porto é muito agressivo, eles atacaram de forma fluída e agressiva. Trocavam constantemente de posições e tivemos de nos adaptar às movimentações deles. Mas depois de um início difícil, defendemos bem e merecíamos terminar o jogo sem golos sofridos. Tivemos as melhores ocasiões, não muitas mas melhores. No geral, merecemos vencer o FC Porto, mas foram 180 minutos muito duros", apontou o treinador do clube londrino, em declarações à 'BT Sport'.Tüchel elogiou ainda o golaço de Taremi: "Um golo louco, um gesto daqueles."