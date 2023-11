Tudo muito embrulhado no Grupo E

Embrulhado está o Grupo E, no qual 5 pontos separam o primeiro do último. O At. Madrid ocupa o 2º posto e recebe o lanterna-vermelha Celtic. “Esperamos estar à altura do jogo, temos a vantagem do público estar do nosso lado. Neste grupo todas as equipas vão roubar pontos umas às outras”, diz Diego Simeone, técnico dos colchoneros. “Tem-nos faltado sorte nos resultados na Champions”, lamenta Brendan Rodgers, treinador dos católicos.

A Lazio, atual 3ª classificada, recebe o líder Feyenoord num jogo de tripla. “Eles ganharam-nos em Roterdão (3-1), fizemos figura de tontos. Temos que ser humildes e entrar confiantes, pois não somos superiores nem inferiores a ninguém. Atenção! A Champions é como se fosse uma festa, o nosso emprego é a Serie A”, afirma Maurizio Sarri, técnico dos laziale, enquanto Arne Slot, homólogo dos holandeses, frisa: “Temos que preparar tudo ao pormenor. Jogar fora e em casa é totalmente diferente.”