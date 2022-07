UEFA abre investigação disciplinar ao Fenerbahçe após adeptos entoarem o nome de Putin

A UEFA anunciou que abriu uma investigação disciplinar após o "alegado mau comportamento" dos adeptos do Fenerbahçe no duelo desta quarta-feira com o Dínamo Kiev, da 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Em causa está o facto de os apoiantes da equipa treinada por Jorge Jesus terem começado a entoar o nome de Vladimir Putin."Um inspetor da Ética e Disciplina da UEFA vai conduzir uma investigação disciplinar sobre alegado mau comportamento de adeptos do Fenerbahçe durante o jogo entre Fenerbahçe e Dínamo de Kiev, jogado a 27 de julho de 2022 em Istambul, na Turquia", revelou o organismo que rege o futebol europeu.Tudo aconteceu aquando do golo de Vitaliy Buyalskyy, que colocou a formação ucraniana na frente do marcador. Em jeito de 'vingança', os adeptos do Fenerbahçe começaram a entoar o nome do presidente russo, algo que começou num dos lados do estádio e rapidamente se estendeu a outros cantos do anfiteatro. Os ucranianos acabaram por triunfar no prolongamento, após o empate a um nos 90 minutos, e 'atiraram' o emblema turco para a Liga Europa.