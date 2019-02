UEFA abre processo a Simeone por causa de comportamento inapropriado

O que é preciso para ganhar jogos? Simeone explica desta forma O que é preciso para ganhar jogos? Simeone explica desta forma

O Comité de Disciplina da UEFA abriu um inquérito disciplinar a Diego Simeone, por conta do comportamento do treinador argentino do Atlético Madrid, considerado inapropriado pelo organismo, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, onde bateu (2-0) na capital espanhola a Juventus de Ronaldo.Segundo o organismo, que analisou o relatório do jogo, o técnico teria, alegadamente, violado o artigo 11 (2) dos regulamentos, pelo que será marcada uma audiência, ainda com agenda por definir. Simeone já se retratou, entretanto, pedindo desculpas públicas pelos seus gestos, justificando que não foi para provocar os adeptos da Juventus, mas antes para sublinhar o caráter guerreiro dos seus jogadores. Mas a UEFA pode ter outra interpretação, pelo que Simeone arrisca uma sanção disciplinar.O treinador dos colchoneros tem precedentes que não abonam a seu favor, tendo sido suspenso por quatro jogos na época transata, após ser expulso na primeira partida das meias-finais frente ao Arsenal. O castigo fez com que falhasse a final frente ao Marselha, que o Atlético Madrid venceu por 3-0.Para além de Simeone, também foi aberto um processo ao Atlético Madrid devido ao bloqueio de escadas durante o jogo e ao lançamento de objetos.Alegri, treinador da Juventus, também está sujeito a processo disciplinar devido ao atraso com que a Juventus entrou em campo após o intervalo.