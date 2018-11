UEFA abre processos disciplinares a Benfica e Ajax

Adeptos do Benfica fizeram espera aos fãs do Ajax Adeptos do Benfica fizeram espera aos fãs do Ajax

Vídeo mostra polícia a agredir adepto holandês na Luz Vídeo mostra polícia a agredir adepto holandês na Luz

Imagens dos confrontos nas imediações do Estádio da luz Imagens dos confrontos nas imediações do Estádio da luz

A UEFA abriu procedimentos disciplinares contra Benfica e Ajax, na sequência de incidentes ocorridos no jogo de quarta-feira entre os dois clubes (1-1), da Liga dos Campeões, anunciou esta sexta-feira o organismo regulador do futebol europeu no site oficial na Internet.O Benfica é acusado de ter infringido o regulamento de segurança da UEFA, no artigo que estipula que todos os locais públicos de passagem devem estar permanentemente desimpedidos, enquanto o clube holandês terá de responder por distúrbios provocados pelos adeptos e atos de vandalismo.Em declarações à agência Lusa, a assessoria de comunicação da UEFA informou não ter recebido "qualquer queixa formal" do Ajax, devido a distúrbios provocados por um grupo de adeptos do Benfica no hotel em que estavam hospedados apoiantes da equipa holandesa, um dos quais sofreu ferimentos ligeiros.A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que identificou sete pessoas, mas que nenhuma ficou detida, por não ter sido apanhada em flagrante delito, e o clube de Amesterdão manifestou na quinta-feira, através de um porta-voz, a intenção de apresentar uma queixa na UEFA.As infrações de que são acusados os dois clubes, decorrentes do encontro da quarta jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, que terminou empatado 1-1, serão julgadas pela Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA em 22 de novembro.