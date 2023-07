UEFA confirma calendário da Champions e 'puxa as orelhas' à Premier League

A UEFA confirmou o calendário da Liga dos Campeões para a temporada de 2023/24 e, numa carta enviada às federações, o organismo europeu aproveitou para dar um 'raspanete' à Premier League e à Federação inglesa, recordando que não devem ser realizados jogos dos campeonatos ou de outras provas nos dias dos encontros das competições europeias."Aproveitamos para recordar que os princípios fundamentais do calendário internacional mantêm-se inalterados: os jogos de competição doméstica não podem ser disputados nas mesmas datas que os jogos da UEFA, a menos que circunstâncias excecionais assim o exijam. Para assegurar o êxito, tanto do futebol nacional como das competições de clubes da UEFA. Entendemos que circunstâncias imprevisíveis podem levar a que um jogo interno possa ser mudado para uma data de competições de clubes da UEFA. No entanto, programar jogos de campeonato ou de taças nacionais para que coincidam diretamente com a competição de clubes da UEFA, ou vice-versa, não interessa aos adeptos e é prejudicial para o futebol", avisa o organismo Europeu.Esta época dois jogos dos oitavos de final da Champions, Club Brugge-Benfica e Borussia Dortmund-Chelsea coincidiram com o Arsenal-Manchester City, para a Taça de Inglaterra.