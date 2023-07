UEFA confirma todas as datas: guia para a edição de 2023/24 da Liga dos Campeões

A UEFA confirmou as datas da Liga dos Campeões da época de 2023/24, cuja fase de grupos - composta por 32 equipas - começa a ser disputada a 19 ou 20 de setembro. A fase eliminar arranca em abril do próximo ano.Confira as principais datas da Champions, incluindo das fases preliminares:Jogo 1 - Hacken-the New Saints, 3-1Jogo 2 - Ballkani-Ludogorets, 2-0Jogo 3 - Shamrock Rovers-Breioablik, 0-1Jogo 4 - Zalgiris-Struga, 0-0Jogo 5 - Ki-Ferencváros, 0-0Jogo 6 - Olimpija Ljubljana-Valmiera, 2-1Jogo 7 - KJK-Larne, 1-0Jogo 8 - Lincon Red Imps-Qarabag, 1-2Jogo 9 - Raków Czestochowa-Flora, 1-0Jogo 10 - Slovan Bratislava-Swift Hesperange, 1-1Jogo 11 - Farul Constanta-Sheriff Tiraspol, 1-0Jogo 12 - Hamrun Spartans-Maccabi Haifa, 0-4Jogo 13 - Urartu-Zrinjski Mostar, 0-1Jogo 14 - Partizan Tirana-Bate Borisov, 1-1Jogo 15 - Astana-Dínamo Tbiblisi, 1-1Jogo 1 - Vencedor do jogo 4-GalatasarayJogo 2 - Vencedor do jogo 2-Vencedor do jogo 6Jogo 3 - Vencedor do jogo 9-Vencedor do jogo 8Jogo 4 - Vencedor do jogo 5-Vencedor do jogo 1Jogo 5 - Vencedor do jogo 7-MoldeJogo 6 - Vencedor do jogo 3-CopenhagaJogo 7 - Vencedor do jogo 11-Vencedor do jogo 12Jogo 8 - Limassol-Vencedor do jogo 14Jogo 9 - Vencedor do jogo 13-Vencedor do jogo 10Jogo 10 - Dínamo Zagreb-Vencedor do jogo 15O sorteio desta fase, onde se encontra o Sp. Braga, será realizado a 24 de julho. Os jogos da 1.ª mão serão realizados a 8 a 9 de agosto, os da 2.ª a 15 de agosto.Os vencedores das eliminatórias avançam para o playoff, os derrotados serão transferidos para a fase de play-off da Liga Europa.Arsenal, Manchester City, Manchester United, NewcastleAtlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, SevilhaBayern Munique, Borussia Dortmund, Leipzig, Union BerlinInter, Lazio, Milan, NápolesLens, PSGBenfica, FC PortoFeyenoordSalzburgoCelticEstrela VermelhaShakhtar DonetskJornada 1: 19/20 de setembro de 2023Jornada 2: 3/4 de outubro de 2023Jornada 3: 24/25 de outubro de 2023Jornada 4: 7/8 de novembro de 2023Jornada 5: 28/29 de novembro de 2023Jornada 6: 12/13 de dezembro de 202313/14/20/21 de fevereiro e 5/6/12/13 de março de 20249/10 e 16/17 de abril de 202430 de abril/1 de maio e 7/8 de maio de 20241 de junho de 202431 de agosto de 202318 de dezembro de 202315 de março de 2024