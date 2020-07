UEFA define protocolo para a final-8 da Champions

A UEFA já definiu o plano de contingência para a realização da ‘final 8’ da Champions em Portugal e a cada um dos finalistas será designado um oficial médico, que será responsável pelo cumprimento do protocolo sanitário. Haverá igualmente um oficial médico encarregado da higiene dos estádios.

Os jogadores das equipas que vão disputar as fases finais de Liga dos Campeões e Liga Europa serão alvo de constante atenção, com a realização de medições de temperatura a cada etapa de viagem. As equipas não podem coincidir na chegada aos estádios e têm de manter um intervalo de 10 minutos. A UEFA dividiu os estádios em quatro zonas: a zona 1, dos vestuários, banco de suplentes e zonas técnicas só poderão ter 120 pessoas, 45 de cada formação. O uso da máscara será obrigatório.