UEFA garante que final da Liga dos Campeões vai mesmo jogar-se em Istambul

Em Istambul e mais nada. A UEFA confirmou esta sexta-feira que a final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em Istambul, na Turquia, tal como previsto, no dia 10 de junho, em comunicado."Na sequência de algumas noticias imprecisas e infundadas, a UEFA gostaria de clarificar a situação da final da Liga dos Campeões de 2023. A final vai ter lugar em Istambul, como marcado, em 10 de junho de 2023", detalhou a UEFA.O jogo decisivo da Champions vai ser disputado no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, após ter sido 'desviado' em 2020, para o Estádio da Luz, em Lisboa, e 2021, para o Estádio do Dragão, no Porto, devido à pandemia de covid-19,"A UEFA não teve conversas noutro sentido com quaisquer instituições políticas, governos ou federações nacionais de futebol", vincou a UEFA, em resposta à agência Lusa.A final da Liga dos Campeões vai ser disputada entre os vencedores dos embates entre Manchester City e Real Madrid (1-1 na primeira mão, em Madrid) e entre Inter Milão e AC Milan (2-0 a favor dos 'nerazzurri' na casa dos rivais 'rossoneri').Esta eventual alteração do palco da final ficava a dever-se à possível contestação social resultante das eleições presidências turcas, marcadas para o próximo domingo, quando o presidente Recep Tayyip Erdogan se recandidata ao cargo que ocupa há 20 anos frente a Kemal Kiliçdaroglu e Sinan Ogan.